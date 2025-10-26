Бобровского признали третьей звездой дня в НХЛ

Вратарь "Флориды" отстоял "на ноль" в матче против "Вегаса"

Редакция сайта ТАСС

Сергей Бобровский © AP Photo/ Rebecca Blackwell

ВАШИНГТОН, 26 октября. /ТАСС/. Российский голкипер "Флориды" Сергей Бобровский признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В ночь на воскресенье "Флорида" дома со счетом 3:0 обыграла "Вегас". Бобровский в 50-й раз в карьере отстоял "на ноль" в НХЛ. Рекордсменом по числу сухих матчей в НХЛ среди россиян является Евгений Набоков (59).

Первой звездой дня стал американский форвард "Юты" Логан Кули. В гостевом матче с "Миннесотой" (6:2) он забросил две шайбы и отдал одну голевую передачу. Вторыми звездами дня были признаны канадские нападающие "Оттавы" Дрейк Батерсон и Дилан Козенс, забросившие по две шайбы и отдавшие по одному ассисту в гостевом матче с "Вашингтоном" (7:1).