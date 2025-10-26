Футболист ЦСКА Алвес рассказал о восстановлении после травмы

Бразилец пропустил три последних матча команды

© Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Здоровье бразильского полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса понемногу улучшается. Об этом Алвес рассказал ТАСС.

20-летний бразилец пропустил три последних матча команды из-за повреждения. Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини надеется на восстановление игрока к середине ноября.

"Здоровье улучшается. Надеюсь, скоро все будет нормально", - сказал Алвес.

В текущем сезоне Алвес забил 2 мяча и отдал 1 результативный пас в 15 матчах за ЦСКА.