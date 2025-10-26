Бабаев назвал сложной победу ЦСКА над "Крыльями Советов"

Армейцы победили в матче РПЛ со счетом 1:0

Редакция сайта ТАСС

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев © Артем Геодакян/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты ЦСКА добились сложной победы в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) над самарскими "Крыльями Советов". Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА дома победил "Крылья Советов" со счетом 1:0.

"Очень сложная победа, очень важные три очка, которые, возможно, будут определяющими, - сказал Бабаев. - Потому что вопреки всему команда добивается результата. "Крылья Советов" очень организованно оборонялись, много было моментов, хотя контролировали игру, но, к сожалению, без остроты. Поэтому очень рады, что удалось победить, идем дальше".

После победы ЦСКА возглавил таблицу РПЛ с 27 очками. Московский "Локомотив" и "Краснодар" набрали по 26 очков, но провели на один матч меньше.