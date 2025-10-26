В аккаунте Олимпиады 2026 года опубликовали фото Валиевой

Российская фигуристка отбывает дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил

Редакция сайта ТАСС

Камила Валиева © Артем Иванов/ ТАСС

ТАСС, 26 октября. Официальный аккаунт Олимпийских игр 2026 года в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской) опубликовал фотографию российской фигуристки Камилы Валиевой.

Фото Валиевой опубликовано в подборке фотографий спортсменов, представляющих зимние олимпийские виды спорта.

29 января 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Валиеву за нарушение антидопинговых правил, удовлетворив требование Всемирного антидопингового агентства о четырехлетнем наказании, отстранение отсчитывается от 25 декабря 2021 года. Спортсменку дисквалифицировали за употребление запрещенного препарата триметазидина.

Валиевой 19 лет, до отстранения она тренировалась под руководством Этери Тутберидзе. Из-за дисквалификации спортсменка лишилась золота чемпионата Европы 2022 года, золотой (2021), серебряной (2022) и бронзовой (2023) медали чемпионатов России, серебряной награды финала Гран-при России (2023), а также наград на отдельных этапах турнира.

Валиевой было разрешено официально приступить к тренировкам с 25 октября. Ранее сообщалось, что фигуристка планирует возобновить карьеру в школе Татьяны Навки в группе Светланы Соколовской.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.