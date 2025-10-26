Пловец Бородин рассказал, что не хотел бы встретиться с крокодилом в воде

Ранее стало известно, что река Фицрой, где водятся крокодилы, может стать олимпийским объектом на Играх 2032 года в Австралии

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира в комплексном плавании на 400 м Илья Бородин не хотел бы встретиться в воде с крокодилом. Об этом он рассказал ТАСС.

Ранее река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения соревнований во время Олимпиады 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

"Я не хотел бы встретиться в реке с крокодилом. Я вообще не очень люблю плавать в открытой воде. Если людям нравится, то, пожалуйста. Мне хватает 50-метрового бассейна за глаза", - сказал Бородин.