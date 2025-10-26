Фигуристка Петросян выиграла стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске

Второй стала Анна Фролова, третьей - Дина Хуснутдинова

Редакция сайта ТАСС

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Аделия Петросян стала победительницей первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.

Победительница набрала 223,00 балла (75,89 за короткую программу + 147,11 за произвольную). Второе место заняла Анна Фролова (206,58; 72,74 + 133,84). Тройку лучших замкнула Дина Хуснутдинова (204,76; 68,76 + 136,00).

Петросян 18 лет, она тренируется в группе Этери Тутберидзе и является двукратной чемпионкой России, трижды выигрывала финал Гран-при России. В сентябре фигуристка выиграла квалификационный турнир в Пекине и завоевала лицензию на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Соревнования в Магнитогорске завершатся 26 октября. Позднее в воскресенье произвольные программы покажут мужчины и спортивные пары, дуэты исполнят произвольный танец.