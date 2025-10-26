Хуснутдинова рассказала, что Тутберидзе взглядом настроила ее на прокат

Фигуристка заняла третье место на первом этапе Гран-при России в Магнитогорске

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Тренер Этери Тутберидзе взглядом настроила фигуристку Дину Хуснутдинову на прокат на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Об этом Хуснутдинова рассказала журналистам.

Хуснутдинова стала третьей, набрав 204,76 балла. Тутберидзе успела на прокат учениц после того, как ее самолет перенаправили в Челябинск. Тренер добиралась до Магнитогорска на машине.

"После перехода в августе, когда я пришла в группу, в первый день было страшновато, но все прошло хорошо, - сказала Хуснутдинова. - Когда впервые увидела Этери Георгиевну, сердце замерло, но все прошло хорошо - в группе хорошая атмосфера. Когда Этери Георгиевна за бортиком, это играет большую роль. Когда я ее увидела, чуть-чуть удивилась, но ее присутствие дало уверенности, она даже взглядом настроила на хороший прокат".

"Рада с первого раза попасть в тройку призеров. Вчера так стрессанула, что не смогла сделать тройной аксель. Все проанализировала, сделала выводы и вышла на произвольную программу с чистого листа. Программу мне поставил Георгий Похилюк - я катаю сумасшедшего композитора, хаотичные движения. В первой части воинственная, во второй я начинаю раскрепощать себя", - добавила Хуснутдинова.