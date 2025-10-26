Аделия Петросян назвала "жестью" прокат произвольной программы на Гран-при

Фигуристка выиграла этап Гран-при России в Магнитогорске

Аделия Петросян © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Фигуристке Аделии Петросян тяжело было прокатать произвольную программу на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Об этом она рассказала журналистам.

Петросян победила, набрав 223 балла, второй стала Анна Фролова (206,58 балла), третьей - Дина Хуснутдинова (204,76).

"Я всегда люблю поговорить о том, что не получилось. Рада, что доборолась до конца - каждый прыжок на борьбе. Рада, что на тройных сумела не упасть, - сказала Петросян. - Ехалось прям тяжело сегодня, странно, не как обычно. Совсем не то - шаталась, спотыкалась. По ощущениям это была какая-то жесть. Очень хочется из программы сальхов убрать. Со льдом всегда что-то может быть в гостях, на самом главном старте что-то может быть".

"Нет, это не акклиматизация. Я буду стараться прислушиваться к своему тренеру - садиться в ноги, буду над этим работать. Первый [четверной] тулуп был готов, были вопросы по второму. Первый достаточно стабильный был. Значит, в следующий раз. Уверенности у меня сегодня точно было меньше чем вчера - и программа подлиннее, и прыжок сложнее. Этери Георгиевна сделала все, что могла. Остальное во мне. В голове тараканы бегали, и обезьянка [в тарелки] стучала", - добавила Петросян.

Следующие этапы Гран-при России пройдут в Красноярске (2-3 ноября), Казани (9-10 ноября), Москве (15-16 ноября) и Омске (23-24 ноября). "Скорее всего, в Москве выступлю на Гран-при", - отметила Петросян.