Тарасова прокомментировала попытку исполнения четверного тулупа Петросян

На этапе Гран-при России фигуристка зашла на четверной тулуп, но упала с него

Редакция сайта ТАСС

Татьяна Тарасова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает правильным то, что фигуристка Аделия Петросян начала прыгать четверные прыжки на соревнованиях. Такое мнение Тарасова высказала ТАСС.

Петросян стала первой на этапе Гран-при России в Магнитогорске. Фигуристка зашла на четверной тулуп, но упала с него. Второй стала Анна Фролова, третьей - Дина Хуснутдинова.

"Правильно, что Аделия четверной начала прыгать на соревнованиях, потому что его надо напрыгать до Олимпийских игр. Его надо вставлять для борьбы, для высшего титула, - отметила Тарасова. - Борьба все равно будет. Наверняка она прыгает и докручивает, хочется ей пожелать его исполнения. Если они решили пойти на один или на два четверных, значит, она его прыгает хорошо. Два четверных - это большая задача".

"Дина Хуснутдинова - хорошая девочка. Маша Захарова четверной прыгнула, вообще все прыгнула как сумасшедшая. Вышла и сделала, оставила очень хорошие впечатления, быстрая очень. На большой скорости катается. Как будто без усталости. Соревнования девочек колоссальные, что ни девочка, то прелесть. У всех хорошие программы", - добавила Тарасова.