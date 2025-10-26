ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Локомотив" вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с "Акроном"

"Акрон" впервые в истории набрал очки в матче с "Локомотивом" в РПЛ
САРАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске из-за проведения форума "Россия - спортивная держава" на "Солидарность-Самаре-Арены".

Гол у "Акрона" забил Жилсон Беншимол (42-я минута). У "Локомотива" отличился Сесар Монтес (67).

"Акрон" впервые в истории набрал очки в матче с "Локомотивом" в РПЛ, ранее команда дважды уступала (2:3, 1:4). Московский клуб по-прежнему не знает поражений в текущем чемпионате России, продлив беспроигрышную серию до 13 матчей (7 побед, 6 ничьих). "Локомотив" вернулся на первое место, у клуба 27 очков.

"Акрон" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В следующем туре "Акрон" 1 ноября на выезде сыграет с "Ростовом", "Локомотив" в тот же день в гостях встретится с "Зенитом".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1376027301713
2ЦСКА1383227231310
3"Краснодар"128222624717
4"Зенит"1265123241014
5"Балтика"126512318612
6"Спартак"136432221183
7"Рубин"12534181518-3
8"Динамо" М124441620191
9"Ахмат"124441616151
10"Ростов"13364151114-3
11"Крылья Советов"13346131723-6
12"Акрон"13265121519-4
13"Динамо" Мх1325611616-10
14"Оренбург"1315781424-10
15"Пари НН"1220106923-14
16"Сочи"121295728-21

  

