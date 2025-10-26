"Локомотив" вернулся на первое место в РПЛ, сыграв вничью с "Акроном"
САРАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Тольяттинский "Акрон" сыграл вничью с московским "Локомотивом" со счетом 1:1 в матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча прошла в Саранске из-за проведения форума "Россия - спортивная держава" на "Солидарность-Самаре-Арены".
Гол у "Акрона" забил Жилсон Беншимол (42-я минута). У "Локомотива" отличился Сесар Монтес (67).
"Акрон" впервые в истории набрал очки в матче с "Локомотивом" в РПЛ, ранее команда дважды уступала (2:3, 1:4). Московский клуб по-прежнему не знает поражений в текущем чемпионате России, продлив беспроигрышную серию до 13 матчей (7 побед, 6 ничьих). "Локомотив" вернулся на первое место, у клуба 27 очков.
"Акрон" занимает 12-е место в турнирной таблице РПЛ, на счету команды 12 очков. В следующем туре "Акрон" 1 ноября на выезде сыграет с "Ростовом", "Локомотив" в тот же день в гостях встретится с "Зенитом".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|6
|0
|27
|30
|17
|13
|2
|ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|27
|23
|13
|10
|3
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|4
|"Зенит"
|12
|6
|5
|1
|23
|24
|10
|14
|5
|"Балтика"
|12
|6
|5
|1
|23
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Динамо" М
|12
|4
|4
|4
|16
|20
|19
|1
|9
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|23
|-6
|12
|"Акрон"
|13
|2
|6
|5
|12
|15
|19
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|15
|"Пари НН"
|12
|2
|0
|10
|6
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21