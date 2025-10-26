"Кайрат" в пятый раз стал чемпионом Казахстана по футболу

В заключительном туре "Кайрат" сыграл вничью с "Астаной" и опередил соперника на два очка в турнирной таблице

Футболисты "Кайрата" © Ian MacNicol/ Getty Images

АСТАНА, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Кайрат" из Алма-Аты дома со счетом 1:1 сыграл с "Астаной" в заключительном, 26-м туре чемпионата Казахстана и стал победителем турнира.

В составе "Кайрата" гол забил Дастан Сатпаев (56-я минута). У "Астаны" отличился Марин Томасов (15).

По итогам чемпионата "Кайрат" набрал 59 очков. "Астана" заняла второе место с 57 очками. В составе алма-атинского клуба выступает российский защитник Егор Сорокин. Футболисты "Кайрата" выиграли чемпионат Казахстана в пятый раз в истории, ранее команда становилась победителем чемпионата в 1992, 2004, 2020 и 2024 годах.

"Кайрат" принимает участие в общем этапе Лиги чемпионов сезона-2025/26, команда впервые дошла до этой стадии. После трех туров команда из Алма-Аты занимает 34-е место в таблице, набрав 1 очко.