Фигурист Кондратюк выиграл стартовый этап Гран-при России в Магнитогорске

Он набрал 260,42 балла

Марк Кондратюк © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Марк Кондратюк стал победителем первого этапа Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования проходят в Магнитогорске.

Кондратюк набрал 260,42 балла (87,36 за короткую программу + 173,06 за произвольную). Второе место занял Григорий Федоров (260,28; 87,45 + 172,83). Тройку лучших замкнул Николай Угожаев (255,00; 95,69 + 159,31).

Кондратюку 22 года, он является чемпионом Европы и России 2022 года. В прошлом сезоне фигурист стал пятым на национальном первенстве. Также он является бронзовым призером Олимпийских игр 2022 года в командном турнире.

Этап является первым в российской серии Гран-при в стартовавшем сезоне. Соревнования в Магнитогорске завершатся 26 октября.