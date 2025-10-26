Турецкий "Фатих Карагюмрюк" уволил бывшего главного тренера "Динамо" Личку

После 10 матчей команда набрала 4 очка и занимает последнее, 18-е место

Марцел Личка © Софья Сандурская/ ТАСС

СТАМБУЛ, 26 октября. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб "Фатих Карагюмрюк" расторг контракт с бывшим главным тренером московского "Динамо" чехом Марцелом Личкой. Об этом сообщает портал Fanatik.

Чешский специалист возглавил команду 1 июля, подписав контракт до конца сезона-2026/27. После 10 матчей "Фатих Карагюмрюк" набрал 4 очка и занимает последнее, 18-е место в турнирной таблице чемпионата Турции.

Личке 48 лет, в 2023 году он возглавил московское "Динамо". Под его руководством бело-голубые стали бронзовыми призерами чемпионата России в сезоне-2023/24. Об отставке Лички стало известно 1 мая. Ранее он работал в "Оренбурге", чешской команде "Хмел" и брестском "Динамо", которое привел к победе в чемпионате Белоруссии.

"Фатих Карагюмрюк" в сезоне-2024/25 занял третье место в турнирной таблице второго по силе дивизиона чемпионата Турции и получил право сыграть в финале турнира за право повыситься в классе. В нем команда переиграла "Бандырмаспору" и поднялась в элитный дивизион.