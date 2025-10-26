Мухортова и Евгеньев выиграли стартовый этап Гран-при России

Второе место в соревнованиях пар заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко, третье - Юлия Артемьева и Алексей Брюханов

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Анастасия Мухортова и Дмитрий Евгеньев заняли первое место в соревнованиях пар на первом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Турнир проходит в Магнитогорске.

Фигуристы набрали 194,50 балла (70,71 за короткую программу + 123,79 за произвольную). Второе место заняли Елизавета Осокина и Артем Грицаенко (189,35; 71,48 + 117,87), третьими стали Юлия Артемьева и Алексей Брюханов (185,35; 64,61 + 120,74).

Мухортовой 22 года, Евгеньеву - 24. Они являются призерами этапов Гран-при России. На чемпионате России 2024 года пара заняла четвертое место.

Текущий этап является первым в российской серии Гран-при в стартовавшем сезоне. Соревнования в Магнитогорске завершатся 26 октября.