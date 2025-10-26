Команда федеральных судей выиграла турнир по мини-футболу

XVII Спартакиада среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации прошла 25-26 октября

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Команда федеральных судей стала победителем турнира по мини-футболу на XVII Спартакиаде среди федеральных органов государственной власти Российской Федерации. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Центрального спортивного совета государственной службы.

Соревнования проходили 25-26 октября. Второе место заняла команда Госдумы. Третьей стала команда Генеральной прокуратуры РФ.

Всего в турнире приняло участие 19 команд. В состав каждой из них вошли по 12 игроков и одному представителю. Матчи состояли из двух таймов по 12 минут.

Лучшим вратарем турнира был признан Александр Дудин из команды федеральных судей. Лучшим бомбардиром стал Андрей Антипов, выступавший за команду Генеральной прокуратуры РФ. Лучшим игроком признали Константина Мамонтова из команды Социального фонда России.

Победители и призеры соревнований награждены кубками, медалями и дипломами Минспорта России, а также специальными призами от Ассоциации мини-футбола России. Победители в трех номинациях награждены памятными призами.