В Москве открылся казачий всероссийский турнир на кубок атамана

Одной из задач турнира стала популяризация смешанных единоборств в казачьей среде

Редакция сайта ТАСС

© Евгения Пашечко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Торжественное открытие первого турнира на кубок атамана Всероссийского казачьего общества (ВсКО) по смешанным единоборствам состоялось в Москве. Церемония прошла в спортивном комплексе "Самбо-70", передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня время сильных, сегодня ваше время - время молодежи. <...> Первый турнир на кубок атамана Всероссийского казачьего общества по смешанным единоборствам уже вошел в историю. Мы будем с каждым годом масштабировать мероприятие, и в следующем году в каждом войске мы проведем отборочный этап, чтобы наша молодежь уже ехала подготовленная на более высоком уровне. Мы будем проводить ежегодно эти мероприятия", - сказал атаман ВсКО Виталий Кузнецов в ходе открытия.

Одна из ключевых задач турнира - популяризация и развитие смешанных единоборств в казачьей среде, в том числе с привлечением казаков к систематическим занятиям физической культурой и спортом. В турнире принимают участие более 150 казаков, представляющих все 13 казачьих войск России, включая казаков - ветеранов специальной военной операции.

Ответственный секретарь Синодального комитета по взаимодействию с казачеством Московского патриархата иерей Тимофей Чайкин благословил участников турнира и прочитал молитву. "Вы, занимаясь спортом, учитесь проявлять силу духа. Вы учитесь проявлять уважение друг к другу, честность, стойкость, братство. Это великая сила", - сказал он. Участников также поприветствовали генерал-майор, заместитель атамана ВСКО Андрей Фадюхин и президент Федерации панкратиона Москвы Максим Ткачев.

Турнир отвечает реализации целей и задач, изложенных в стратегии государственной политики РФ в отношении российского казачества на 2021-2030 годы, утвержденной указом президента РФ Владимира Путина. Всероссийский турнир на кубок атамана Всероссийского казачьего общества проводится ВсКО и Федерацией панкратиона Москвы.

О победителях

Бои прошли в семи весовых категориях. Победителем в категории до 62 кг стал Григорий Мишин, до 66 кг - Виталий Чесноков, до 71 кг - Денис Жуков. Первое место в категории до 77 кг занял Илья Горбань, до 84 кг - Александр Оганезов, до 92 кг - Владислав Завгородний. Максим Колосов взял первенство в категории от 92 кг и выше. Все победители являются бойцами профессионального бойцовского клуба "Кузня" из Краснодара.