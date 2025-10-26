Московские курсанты приняли участие в фестивале боевых искусств

Одной из задач мероприятия стало укрепление физического здоровья подрастающего поколения

Редакция сайта ТАСС

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Курсанты Московского высшего общевойскового командного училища (МосВОКУ) приняли участие в фестивале боевых искусств, посвященном мужеству и чести участников СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.

Фестиваль состоялся на территории столичной Академии спорта "Динамо" под девизом "Работайте, братья!" От МосВОКУ участвовали 25 курсантов, отметили в ведомстве.

Многие из московских "кремлевцев" имеют спортивные звания, разряды и достижения. Среди них есть также мастера спорта, кандидаты в мастера спорта, призеры региональных турниров и всероссийских чемпионатов по различным силовым единоборствам. Так, курсант 5 курса Файзиддиин Заиров через месяц будет представлять Россию на первенстве мира по универсальному бою среди 30 стран-участниц.

Преподаватель кафедры физподготовки и спорта МосВОКУ Геннадий Виноградов рассказал об этапах подготовки к состязаниям по армейскому рукопашному бою. "В армейском рукопашном бою, так же, как и в других видах, проходит чемпионат вооруженных сил, который для нас является отправной точкой, к которой мы готовимся. Помимо этого, проходит спартакиада вузов наших сухопутных войск, в которой мы участвуем обычно. Это является как бы отборочным этапом к чемпионату вооруженных сил. Перед сухопутными войсками у нас еще проходит порядка семи этапов Кубка вооруженных сил", - сказал он.

По данным Минобороны, в фестивале приняли участие более тысячи спортсменов из разных силовых ведомств, включая участников СВО и членов их семей. Мероприятие посетили представители федеральных и территориальных органов власти и другие приглашенные гости. Проведение фестиваля "Работайте, братья!" направлено на популяризацию боевых искусств, укрепление физического и морального здоровья подрастающего поколения, а также на развитие преемственности и уважения к героическим страницам истории России.