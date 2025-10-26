Хоккеист Ковальчук отметил, что в спорте он никто по сравнению с женой

Николь Ковальчук стала вторым человеком в России, сумевшим подняться на все 14 восьмитысячников на Земле

Редакция сайта ТАСС

Николь и Илья Ковальчук © Александр Саверкин/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира по хоккею Илья Ковальчук считает, что по сравнению с тем, чего добилась его жена Николь в альпинизме, он в спорте никто. Такое мнение Ковальчук высказал на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии.

Николь Ковальчук, мать четверых детей, стала вторым человеком в России, сумевшим подняться на все 14 восьмитысячников на Земле.

"Неделю назад она была в Перу без кислорода - уникальное достижение. Я по сравнению с ней в спорте вообще ни о чем, - сказал Ковальчук. - Меня не тянуло в горы. Я несколько раз был на горнолыжных курортах, не мог уснуть из-за нехватки кислорода".

14 горами с высотой 8 000 м над уровнем моря являются: Джомолунгма (8 848 м), Чогори К2 (8 614), Канченджанга (8 586), Лхоцзе (8 516), Макалу (8 485), Чо-Ойю (8201), Дхаулагири (8 167), Манаслу (8 156), Нанга Парбат (8 126), Аннапурна (8 091), Гашербрум (8 080), Броуд-Пик (8 051), Гашербрум II (8 035) и Шишапангма (8 027). Также Николь Ковальчук приняла участие в проекте покорения высочайших вершин на семи континентах мира.

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тыс. российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоления глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия". ТАСС - информационный партнер форума.