Хоккеист Голышев забил первый гол после дисквалификации

Нападающий "Автомобилиста" отличился в игре с "Торпедо"

Нападающий "Автомобилиста" Анатолий Голышев © Егор Алеев/ ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Нападающий екатеринбургского "Автомобилиста" Анатолий Голышев забросил первую шайбу в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) после отбытия дисквалификации за нарушение антидопинговых правил.

Голышев отличился в гостевой игре с нижегородским "Торпедо". После его гола счет стал 6:4 в пользу "Торпедо". 23 октября нападающий провел первый матч после отбытия дисквалификации. Он принял участие в домашней игре с челябинским "Трактором" (5:3).

23 апреля хоккеист был отстранен от участия в матчах чемпионата из-за обнаружения в допинг-пробе запрещенной субстанции. 25 сентября прошли слушания с участием Голышева и представителей Российского антидопингового агентства, по итогам которых хоккеист был дисквалифицирован на полгода с момента обнаружения запрещенного вещества. Срок дисквалификации истек 18 октября.

Голышеву 30 лет, в прошлом регулярном чемпионате хоккеист провел 52 матча, в которых забросил 13 шайб и сделал 23 результативные передачи. В семи играх плей-офф форвард отметился голом и результативным пасом. В КХЛ он выступал только за "Автомобилист". В сезоне-2021/22 провел 15 игр в Американской хоккейной лиге за фарм-клуб команды Национальной хоккейной лиги "Нью-Йорк Айлендерс".