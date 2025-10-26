Фигуристы Кагановская и Некрасов выиграли стартовый этап Гран-при России

Они являются победителями финала Гран-при России прошлого сезона

Редакция сайта ТАСС

Василиса Кагановская и Максим Некрасов © Софья Сандурская/ ТАСС

МАГНИТОГОРСК /Челябинская область/, 26 октября. /ТАСС/. Василиса Кагановская и Максим Некрасов заняли первое место в танцах на льду на стартовом этапе Гран-при России по фигурному катанию. Соревнования прошли в Магнитогорске.

Фигуристы набрали 197,96 балла (74,30 в ритм-танце + 123,66 в произвольном). Второе место заняли Софья Леонтьева и Даниил Горелкин (191,75; 75,61 + 116,14), третьими стали Елизавета Шичина и Павел Дрозд (182,79; 74,00 + 108,79).

Кагановской 20 лет, Некрасову - 25. Они являются победителями финала Гран-при России прошлого сезона.