Ковальчук считает, что политика не сильно влияет на отношения хоккеистов

Сборные России по хоккею отстранены от участия в международных соревнованиях с 2022 года

Илья Ковальчук © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Политическая ситуация не сильно влияет на взаимоотношения между хоккеистами. Такое мнение на Международном форуме сотрудничества к 100-летию народной дипломатии высказал олимпийский чемпион по хоккею 2018 года Илья Ковальчук.

"В футболе на самом деле проще, потому что есть южноамериканские команды, сербы, венгры. В хоккее только Северная Америка и Европа. Самое ужасное - юниорское и молодежное отстранение. Вот эти эмоции, когда переживаешь, первый раз надев майку сборной, ты все равно их потом встречаешь, за молодежь обидно" - сказал Ковальчук.

"Что касается профессионалов, то я думаю, что все равно те же европейцы играют у нас в КХЛ (Континентальной хоккейной лиге - прим. ТАСС), пересекаются в НХЛ (Национальной хоккейной лиге - прим. ТАСС). Думаю, что политика не особо влияет на взаимоотношения", - добавил он.

О форуме

Международный форум сотрудничества проходит 26 октября 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия" и является главным событием юбилейной программы, посвященной 100-летию института народной дипломатии. Он собрал более 2 тыс. российских и иностранных участников, среди которых представители более 60 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. Главными темами обсуждения выбраны сотрудничество в культуре, науке, достижение подлинного суверенитета, содействие развитию, мировая борьба с неоколониализмом и неонацизмом, 80-летие Великой Победы и пути преодоления глобальных проблем человечества.

Организаторы форума - Россотрудничество, Фонд Росконгресс, общество "Знание", Национальный центр "Россия".

ТАСС - информационный партнер форума.