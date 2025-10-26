Футболисты "Сочи" вынужденно приземлились в Махачкале на пути в Грозный

27 октября "Сочи" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом"

Редакция сайта ТАСС

© Эрик Романенко/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Футболисты и тренерский штаб "Сочи" не смогли приземлиться в Грозном из-за непогоды, поэтому самолет совершил вынужденную посадку в Махачкале. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Сочи".

"Команда приземлилась в Махачкале. Сесть в Грозном не удалось из-за неблагоприятных погодных условий", - сообщили в пресс-службе "Сочи".

27 октября "Сочи" на выезде сыграет с грозненским "Ахматом". Начало игры - 19:30 мск. Ранее пресс-служба "Сочи" сообщила о вылете команды в Грозный на матч.