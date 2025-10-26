"Зенит" обыграл "Динамо" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
У "Зенита" голами отметились Андрей Мостовой (42-я минута) и Густаво Мантуан (71). В составе "Динамо" мяч забил Бителло (26).
"Зенит" не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского "Ахмата" в четвертом туре (0:1). "Динамо" не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей.
"Зенит" расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. На 1 одно очко больше имеют московские "Локомотив" и ЦСКА. "Динамо" занимает 9-е место с 16 очками. В следующем туре "Зенит" 1 ноября примет "Локомотив", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Локомотив"
|13
|7
|6
|0
|27
|30
|17
|13
|2
|ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|27
|23
|13
|10
|3
|"Зенит"
|13
|7
|5
|1
|26
|26
|11
|15
|4
|"Краснодар"
|12
|8
|2
|2
|26
|24
|7
|17
|5
|"Балтика"
|13
|6
|6
|1
|24
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|12
|5
|3
|4
|18
|15
|18
|-3
|8
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|9
|"Динамо" М
|13
|4
|4
|5
|16
|21
|21
|0
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|23
|-6
|12
|"Акрон"
|13
|2
|6
|5
|12
|15
|19
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|15
|"Пари НН"
|13
|2
|1
|10
|7
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21