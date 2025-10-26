ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Зенит" обыграл "Динамо" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1
16:36

Вратарь "Динамо" Курбан Расулов, защитник "Динамо" Хуан Касерес, полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и защитник "Динамо" Рубенс

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У "Зенита" голами отметились Андрей Мостовой (42-я минута) и Густаво Мантуан (71). В составе "Динамо" мяч забил Бителло (26).

"Зенит" не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского "Ахмата" в четвертом туре (0:1). "Динамо" не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей.

"Зенит" расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. На 1 одно очко больше имеют московские "Локомотив" и ЦСКА. "Динамо" занимает 9-е место с 16 очками. В следующем туре "Зенит" 1 ноября примет "Локомотив", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Локомотив"1376027301713
2ЦСКА1383227231310
3"Зенит"1375126261115
4"Краснодар"128222624717
5"Балтика"136612418612
6"Спартак"136432221183
7"Рубин"12534181518-3
8"Ахмат"124441616151
9"Динамо" М134451621210
10"Ростов"13364151114-3
11"Крылья Советов"13346131723-6
12"Акрон"13265121519-4
13"Динамо" Мх1325611616-10
14"Оренбург"1315781424-10
15"Пари НН"1321107923-14
16"Сочи"121295728-21

  

Российский футбол