"Зенит" обыграл "Динамо" и продлил беспроигрышную серию в РПЛ до 9 матчей

Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 2:1

Вратарь "Динамо" Курбан Расулов, защитник "Динамо" Хуан Касерес, полузащитник "Зенита" Андрей Мостовой и защитник "Динамо" Рубенс © Александр Демьянчук/ ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 октября. /ТАСС/. Петербургский "Зенит" со счетом 2:1 обыграл московское "Динамо" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

У "Зенита" голами отметились Андрей Мостовой (42-я минута) и Густаво Мантуан (71). В составе "Динамо" мяч забил Бителло (26).

"Зенит" не проигрывает в РПЛ с августа, единственное поражение в текущем сезоне петербургский клуб потерпел от грозненского "Ахмата" в четвертом туре (0:1). "Динамо" не выигрывает в чемпионате на протяжении трех матчей.

"Зенит" расположился на 3-й строчке в турнирной таблице РПЛ, у команды 26 очков. На 1 одно очко больше имеют московские "Локомотив" и ЦСКА. "Динамо" занимает 9-е место с 16 очками. В следующем туре "Зенит" 1 ноября примет "Локомотив", "Динамо" в тот же день сыграет в гостях с казанским "Рубином".