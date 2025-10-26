ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Динамика ключевой ставки Центробанка
Взрыв в Копейске
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяСпорт

"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3
Редакция сайта ТАСС
16:37

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов

© Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 дома обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 7 117 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (14-я и 48-я минуты), Данил Пивчулин (15), Лукас Локхарт (25) и Михаил Мальцев (30). У проигравших отличились Денис Венгрыжановский (7), Михаил Орлов (20) и Рафаэль Бикмуллин (39).

"Сочи" потерпел восьмое поражение подряд. Команда набрала 10 очков после 17 матчей и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" с 23 очками в 19 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" примет столичный ЦСКА, "Сочи" на выезде сыграет с минским "Динамо". Оба матча пройдут 28 октября.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" обыграла "Шанхай Дрэгонс" (4:1), нижегородское "Торпедо" победило екатеринбургский "Автомобилист (7:4), московский ЦСКА оказался сильнее хабаровского "Амура" (2:1). Армейцы впервые в сезоне одержали четыре победы подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
1"Северсталь"191111000657-4026
2"Локомотив"191011110558-3826
3"Торпедо"22930110863-6226
4"Шанхай Дрэгонс"18720410451-5123
5"Динамо" Мн18712120554-4123
6"Спартак"19703120661-6323
7ЦСКА191000200753-5222
8"Динамо" М17415100651-4621
9СКА18610130753-5018
10"Лада"194011101236-7312
11"Сочи"172020201135-5910
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
1"Металлург"191121110377-5330
2"Ак Барс"191201100555-4827
3"Автомобилист"21921020763-5326
4"Авангард"18921010566-5025
5"Трактор"20621220759-6622
6"Нефтехимик"20721100956-6321
7"Барыс"19511320750-5419
8"Амур"18700300837-4217
9"Сибирь"18106110938-5316
10"Адмирал"15411300639-4315
11"Салават Юлаев"185101101042-5414

  