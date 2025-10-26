"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ

Встреча завершилась со счетом 5:3

Главный тренер "Спартака" Алексей Жамнов © Михаил Синицын/ ТАСС

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 дома обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 7 117 зрителей.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (14-я и 48-я минуты), Данил Пивчулин (15), Лукас Локхарт (25) и Михаил Мальцев (30). У проигравших отличились Денис Венгрыжановский (7), Михаил Орлов (20) и Рафаэль Бикмуллин (39).

"Сочи" потерпел восьмое поражение подряд. Команда набрала 10 очков после 17 матчей и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" с 23 очками в 19 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.

В следующем матче "Спартак" примет столичный ЦСКА, "Сочи" на выезде сыграет с минским "Динамо". Оба матча пройдут 28 октября.

В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" обыграла "Шанхай Дрэгонс" (4:1), нижегородское "Торпедо" победило екатеринбургский "Автомобилист (7:4), московский ЦСКА оказался сильнее хабаровского "Амура" (2:1). Армейцы впервые в сезоне одержали четыре победы подряд.

Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция № Команда И В ВО ВБ ПБ ПО ПП П Ш О 1 "Северсталь" 19 11 1 1 0 0 0 6 57-40 26 2 "Локомотив" 19 10 1 1 1 1 0 5 58-38 26 3 "Торпедо" 22 9 3 0 1 1 0 8 63-62 26 4 "Шанхай Дрэгонс" 18 7 2 0 4 1 0 4 51-51 23 5 "Динамо" Мн 18 7 1 2 1 2 0 5 54-41 23 6 "Спартак" 19 7 0 3 1 2 0 6 61-63 23 7 ЦСКА 19 10 0 0 2 0 0 7 53-52 22 8 "Динамо" М 17 4 1 5 1 0 0 6 51-46 21 9 СКА 18 6 1 0 1 3 0 7 53-50 18 10 "Лада" 19 4 0 1 1 1 0 12 36-73 12 11 "Сочи" 17 2 0 2 0 2 0 11 35-59 10