"Спартак" обыграл "Сочи" в матче КХЛ
МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 5:3 дома обыграл "Сочи" в матче регулярного чемпионата Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Мегаспорт" в присутствии 7 117 зрителей.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Нэйтан Тодд (14-я и 48-я минуты), Данил Пивчулин (15), Лукас Локхарт (25) и Михаил Мальцев (30). У проигравших отличились Денис Венгрыжановский (7), Михаил Орлов (20) и Рафаэль Бикмуллин (39).
"Сочи" потерпел восьмое поражение подряд. Команда набрала 10 очков после 17 матчей и занимает последнее, 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции. "Спартак" с 23 очками в 19 играх располагается на 6-й строчке в Восточной конференции.
В следующем матче "Спартак" примет столичный ЦСКА, "Сочи" на выезде сыграет с минским "Динамо". Оба матча пройдут 28 октября.
В других матчах игрового дня череповецкая "Северсталь" обыграла "Шанхай Дрэгонс" (4:1), нижегородское "Торпедо" победило екатеринбургский "Автомобилист (7:4), московский ЦСКА оказался сильнее хабаровского "Амура" (2:1). Армейцы впервые в сезоне одержали четыре победы подряд.
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Западная конференция
|1
|"Северсталь"
|19
|11
|1
|1
|0
|0
|0
|6
|57-40
|26
|2
|"Локомотив"
|19
|10
|1
|1
|1
|1
|0
|5
|58-38
|26
|3
|"Торпедо"
|22
|9
|3
|0
|1
|1
|0
|8
|63-62
|26
|4
|"Шанхай Дрэгонс"
|18
|7
|2
|0
|4
|1
|0
|4
|51-51
|23
|5
|"Динамо" Мн
|18
|7
|1
|2
|1
|2
|0
|5
|54-41
|23
|6
|"Спартак"
|19
|7
|0
|3
|1
|2
|0
|6
|61-63
|23
|7
|ЦСКА
|19
|10
|0
|0
|2
|0
|0
|7
|53-52
|22
|8
|"Динамо" М
|17
|4
|1
|5
|1
|0
|0
|6
|51-46
|21
|9
|СКА
|18
|6
|1
|0
|1
|3
|0
|7
|53-50
|18
|10
|"Лада"
|19
|4
|0
|1
|1
|1
|0
|12
|36-73
|12
|11
|"Сочи"
|17
|2
|0
|2
|0
|2
|0
|11
|35-59
|10
Регулярный чемпионат КХЛ-2025/26. Восточная конференция
|1
|"Металлург"
|19
|11
|2
|1
|1
|1
|0
|3
|77-53
|30
|2
|"Ак Барс"
|19
|12
|0
|1
|1
|0
|0
|5
|55-48
|27
|3
|"Автомобилист"
|21
|9
|2
|1
|0
|2
|0
|7
|63-53
|26
|4
|"Авангард"
|18
|9
|2
|1
|0
|1
|0
|5
|66-50
|25
|5
|"Трактор"
|20
|6
|2
|1
|2
|2
|0
|7
|59-66
|22
|6
|"Нефтехимик"
|20
|7
|2
|1
|1
|0
|0
|9
|56-63
|21
|7
|"Барыс"
|19
|5
|1
|1
|3
|2
|0
|7
|50-54
|19
|8
|"Амур"
|18
|7
|0
|0
|3
|0
|0
|8
|37-42
|17
|9
|"Сибирь"
|18
|1
|0
|6
|1
|1
|0
|9
|38-53
|16
|10
|"Адмирал"
|15
|4
|1
|1
|3
|0
|0
|6
|39-43
|15
|11
|"Салават Юлаев"
|18
|5
|1
|0
|1
|1
|0
|10
|42-54
|14