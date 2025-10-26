"Реал" обыграл "Барселону" в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча завершилась со счетом 2:1

© Angel Martinez/ Getty Images

МАДРИД, 26 октября. /ТАСС/. Мадридский "Реал" со счетом 2:1 обыграл "Барселону" в домашнем матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу.

В составе победителей голы забили Килиан Мбаппе (22-я минута) и Джуд Беллингем (43). У проигравших отличился Фермин Лопес (38). На 52-й минуте Мбаппе не реализовал пенальти. Француз стал третьим игроком в XXI веке, который забил в четырех подряд матчах между "Реалом" и "Барселоной", после Роналдиньо и Криштиану Роналду.

Команды провели 305-й матч в истории. "Реал" одержал 112-ю победу, "Барселона" была сильнее 129 раз. В 64 матчах была зафиксирована ничья. Соперники провели первый очный матч в сезоне.

"Реал" укрепился на 1-й строчке в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 27 очков. "Барселона" занимает 2-е место, на счету команды 22 очка. В следующем туре "Реал" 1 ноября примет "Валенсию", "Барселона" на следующий день сыграет дома с "Эльче".