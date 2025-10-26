"Краснодар" победил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

Краснодарцы одержали третью победу подряд в РПЛ

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев © Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Виктор Са (13-я минута).

"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский "Ахмат" (2:0) и махачкалинское "Динамо" (2:0). "Рубин" одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.

"Краснодар" с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Рубин" занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 2 ноября примет московский "Спартак". "Рубин" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо".