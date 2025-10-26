ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
"Краснодар" победил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ

Краснодарцы одержали третью победу подряд в РПЛ
18:41

Вратарь "Краснодара" Станислав Агкацев

© Степан Ноздрев/ ТАСС

КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).

Гол забил Виктор Са (13-я минута).

"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский "Ахмат" (2:0) и махачкалинское "Динамо" (2:0). "Рубин" одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.

"Краснодар" с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Рубин" занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 2 ноября примет московский "Спартак". "Рубин" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо".

Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
1"Краснодар"139222925718
2"Локомотив"1376027301713
3ЦСКА1383227231310
4"Зенит"1375126261115
5"Балтика"136612418612
6"Спартак"136432221183
7"Рубин"13535181519-4
8"Ахмат"124441616151
9"Динамо" М134451621210
10"Ростов"13364151114-3
11"Крылья Советов"13346131723-6
12"Акрон"13265121519-4
13"Динамо" Мх1325611616-10
14"Оренбург"1315781424-10
15"Пари НН"1321107923-14
16"Сочи"121295728-21

  

