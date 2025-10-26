"Краснодар" победил "Рубин" и вышел на первое место в РПЛ
18:41
КРАСНОДАР, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 1:0 обыграл казанский "Рубин" в домашнем матче 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ).
Гол забил Виктор Са (13-я минута).
"Краснодар" одержал третью победу подряд в РПЛ, ранее команда обыграла грозненский "Ахмат" (2:0) и махачкалинское "Динамо" (2:0). "Рубин" одержал одну победу в шести последних матчах чемпионата.
"Краснодар" с 29 очками возглавил турнирную таблицу РПЛ. "Рубин" занимает 7-е место, на счету команды 18 очков. В следующем туре "Краснодар" 2 ноября примет московский "Спартак". "Рубин" днем ранее дома сыграет с московским "Динамо".
Чемпионат России по футболу сезона-2025/26
|1
|"Краснодар"
|13
|9
|2
|2
|29
|25
|7
|18
|2
|"Локомотив"
|13
|7
|6
|0
|27
|30
|17
|13
|3
|ЦСКА
|13
|8
|3
|2
|27
|23
|13
|10
|4
|"Зенит"
|13
|7
|5
|1
|26
|26
|11
|15
|5
|"Балтика"
|13
|6
|6
|1
|24
|18
|6
|12
|6
|"Спартак"
|13
|6
|4
|3
|22
|21
|18
|3
|7
|"Рубин"
|13
|5
|3
|5
|18
|15
|19
|-4
|8
|"Ахмат"
|12
|4
|4
|4
|16
|16
|15
|1
|9
|"Динамо" М
|13
|4
|4
|5
|16
|21
|21
|0
|10
|"Ростов"
|13
|3
|6
|4
|15
|11
|14
|-3
|11
|"Крылья Советов"
|13
|3
|4
|6
|13
|17
|23
|-6
|12
|"Акрон"
|13
|2
|6
|5
|12
|15
|19
|-4
|13
|"Динамо" Мх
|13
|2
|5
|6
|11
|6
|16
|-10
|14
|"Оренбург"
|13
|1
|5
|7
|8
|14
|24
|-10
|15
|"Пари НН"
|13
|2
|1
|10
|7
|9
|23
|-14
|16
|"Сочи"
|12
|1
|2
|9
|5
|7
|28
|-21