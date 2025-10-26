Бывший игрок NFL Мэнголд умер в возрасте 41 года

Игрок в американский футбол на протяжении всей карьеры выступал за "Нью-Йорк Джетс"

Редакция сайта ТАСС

Ник Мэнголд © Jamie Squire/ Getty Images

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Бывший игрок Национальной футбольной лиги (NFL) американец Ник Мэнголд умер в возрасте 41 года от осложнений, вызванных заболеванием почек. Об этом сообщила пресс-служба команды по американскому футболу "Нью-Йорк Джетс", за которую выступал спортсмен.

"Он был сердцем нашей линии нападения на протяжении 10 лет и любимым товарищем по команде, чьи лидерские качества и твердость определили целую эпоху "Джетс". За пределами поля остроумие, теплота и непоколебимая преданность Ника сделали его бесценным членом нашей большой семьи", - сказал председатель совета директоров нью-йоркского клуба Вуди Джонсон.

Мэнголд был выбран "Нью-Йорк Джетс" в первом раунде драфта NFL 2006 года под 29-м номером и провел всю карьеру в клубе. Игрок дважды попадал в первую сборную All-Pro (2009, 2010) и семь раз принимал участие в Матче всех звезд NFL.