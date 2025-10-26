Дубль Оздоева помог ПАОКу победить "Волос" в чемпионате Греции

Россиянин отличился на 73-й и 80-й минутах

Редакция сайта ТАСС

Полузащитник ПАОКа Магомед Оздоев © Carl Recine/ Getty Images

АФИНЫ, 26 октября. /ТАСС/. Футбольный клуб ПАОК со счетом 3:0 победил "Волос" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Греции.

Голы забили Георгиос Якумакис (49-я минута) и Магомед Оздоев (73, 80). Нападающий ПАОКа Федор Чалов провел всю игру на скамейке запасных.

Оздоев в текущем сезоне провел 14 матчей в разных турнирах, забив 3 гола и отдав 2 голевые передачи. У Чалова 13 игр, 3 гола и 1 результативная передача.

ПАОК идет на первом месте в чемпионате Греции, набрав 20 очков в 8 матчах. В следующем туре команда 2 ноября в гостях сыграет против "Пансерраикоса".