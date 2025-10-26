Норрис выиграл Гран-при Мексики "Формулы-1" и вышел в лидеры чемпионата

Британец обгоняет австралийца Оскара Пиастри на одно очко

Болид Ландо Норриса © Peter Fox/ Getty Images

МЕХИКО, 27 октября. /ТАСС/. Пилот "Макларена" британец Ландо Норрис стал победителем 20-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" сезона 2025 года - Гран-при Мексики. Соревнования прошли на автодроме имени братьев Родригес.

Второе место занял монегаск Шарль Леклер на "Феррари". Третьим финишировал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен.

Норрис набрал 357 очков и вышел на первое место в общем зачете чемпионата мира. Он обогнал своего партнера по команде австралийца Оскара Писастри, который на Гран-при Мексики финишировал пятым. В активе Пиастри стало 356 очков. На третьем месте располагается Ферстаппен с 321 очком.

"Макларен" ранее гарантировал себе победу в Кубке конструкторов. На данный момент команда набрала 713 очков. На второе место вышла "Феррари" (356 очков), третью строчку занимает "Мерседес (355). "Ред Булл" с 346 очками располагается на четвертой позиции.

До окончания чемпионата состоится еще четыре Гран-при. Следующий этап пройдет с 7 по 9 ноября в Бразилии.