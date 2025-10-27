Ратнера переизбрали главой Европейской стрелковой конфедерации

Его соперником на выборах была Анна-Каролина Ниссинен из Финляндии

Редакция сайта ТАСС

© Валерий Шарифулин/ ТАСС

ЕРЕВАН, 27 октября. /ТАСС/. Бывший член исполкома Олимпийского комитета России Александр Ратнер переизбран на пост президента Европейской стрелковой конфедерации (ESC). Об этом сообщает пресс-служба Стрелкового союза России.

Выборы прошли в Ереване. По результатам голосования Ратнер набрал 56 голосов. Его соперником на выборах была Анна-Каролина Ниссинен из Финляндии, набравшая 37 голосов.

Ратнер возглавляет ESC с 2021 года.