Форвард "Тампы" Кучеров забросил победную шайбу в матче с "Вегасом"

Встреча завершилась победой "Тампы" в овертайме со счетом 2:1

Вратарь "Вегаса" Карл Линдбом и форвард "Тампы" Никита Кучеров © AP Photo/ Mike Carlson

ВАШИНГТОН, 27 октября. /ТАСС/. Российский форвард "Тампы" Никита Кучеров стал автором победной шайбы в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с "Вегасом".

Форвард отличился на первой минуте овертайма. Основное время завершилось со счетом 1:1, у хозяев шайбу забросил Брэндон Хэйгел (5-я минута), у "Вегаса" - Вильям Карлссон (19).

Кучеров довел число шайб в НХЛ до 360, в текущем сезоне в семи матчах он забросил три шайбы и отдал пять голевых передач. Кучеров в восьмой раз отличился в овертаймах, сравнявшись с канадцем Венсаном Лекавалье и шведом Виктором Хедманом. Лидером "Тампы" по этому показателю является канадец Стивен Стэмкос (13).

Российский голкипер "Тампы" Андрей Василевский отразил 18 бросков из 19. Нападающие "Вегаса" Иван Барбашев и Павел Дорофеев не отметились результативными действиями.

"Тампа" занимает седьмое место в Атлантическом дивизионе, команда набрала 8 очков в 9 матчах. "Вегас" возглавляет турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона с 13 очками после 9 встреч. В следующем матче "Тампа" в ночь на 29 октября по московскому времени на выезде сыграет с "Нэшвиллом", "Вегас" в этот же день проведет гостевую игру с "Каролиной".