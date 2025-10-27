Мирра Андреева сохранила девятое место в рейтинге WTA

Лидерство удерживает Арина Соболенко из Белоруссии

Мирра Андреева © AP Photo/ Andy Wong

ТАСС, 27 октября. Россиянка Мирра Андреева сохранила девятую позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

На прошлой неделе Андреева не участвовала в соревнованиях. Она не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA, уступив последнюю путевку туда представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.

Первое место в рейтинге сохраняет белоруска Арина Соболенко, второй идет Ига Свёнтек из Польши, третьей - американка Коко Гауфф.

В первую сотню рейтинга из россиянок также входят Екатерина Александрова (10-е место), Людмила Самсонова (17), Диана Шнайдер (18), Вероника Кудерметова (30), Анна Калинская (35), Анастасия Павлюченкова (48), Анастасия Потапова (50), Полина Кудерметова (72), Анна Блинкова (95), Оксана Селехметьева (97) и Анастасия Захарова (99).