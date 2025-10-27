Даниил Медведев обошел Хачанова и вновь стал первой ракеткой России

Теннисист поднялся на 13-е место в рейтинге

Редакция сайта ТАСС

Даниил Медведев © AP Photo/ Andy Wong

ЛОНДОН, 27 октября. /ТАСС/. Россиянин Даниил Медведев поднялся на одну позицию и теперь занимает 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого представлена на сайте организации.

Медведев обошел соотечественника Карена Хачанова и вновь стал первой ракеткой России. Медведев потерял это звание в июле по итогам Уимблдона. Хачанов опустился на одну позицию и теперь занимает 14-е место.

Лидерство в рейтинге сохранил испанец Карлос Алькарас. Второе место занимает итальянец Янник Синнер, третье - представитель Германии Александр Зверев. Из россиян в первую сотню рейтинга также входит Андрей Рублев (17-е место).