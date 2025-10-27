В ЦСКА надеются, что Акинфеев останется в клубе по завершении карьеры

Футболист находится в системе клуба 35 лет

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев надеется, что вратарь и капитан команды Игорь Акинфеев останется в футбольном клубе по завершении карьеры. Об этом он рассказал ТАСС.

В субботу ЦСКА дома обыграл самарские "Крылья Советов" со счетом 1:0 во встрече 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). ЦСКА посвятил матч Акинфееву, который находится в системе красно-синих 35 лет. 39-летний голкипер провел игру в запасе, так как не полностью готов после травмы голеностопа.

"Конечно, это грандиозное достижение, что тут говорить, ребята провели большую работу, проверили, уверенно заявляют, что это мировой рекорд - 35 лет в одном клубе в качестве спортсмена, - сказал Бабаев. - Понятно, что многие становятся функционерами, надеюсь, что Игорь тоже останется в клубе, когда решит завершить футбольную карьеру. Поэтому большой праздник, большое событие. Но самое приятное, что обычно такие церемонии происходят, когда провожают футболиста. Я поймал себя на мысли, что как здорово, что мы отмечаем дату, и Игорь в то же время с нами".

Акинфеев является воспитанником ЦСКА и выступает за команду всю карьеру. Футболист является шестикратным чемпионом России, а также восьмикратным обладателем кубка и суперкубка страны, победителем Кубка УЕФА. В составе сборной России Акинфеев стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года, после мирового первенства 2018 года он завершил карьеру в национальной команде.