Мельникова рассказала, что на ЧМ ей подарили три телефона и Лабубу

Гимнастка на чемпионате мира в Джакарте выиграла три медали

Ангелина Мельникова © Михаил Терещенко/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российской гимнастке Ангелине Мельниковой во время чемпионата мира в Джакарте подарили три телефона и игрушку Лабубу. Об этом она рассказала ТАСС.

На чемпионате мира Мельникова первенствовала в личном многоборье и в опорном прыжке. В ее активе также серебро в упражнениях на брусьях.

"Телефоны дарили за место на пьедестале. Прикольный телефон, как у Джимми Нейтрона (персонаж американского мультсериала - прим. ТАСС), у меня целых три, - сказала Мельникова. - Не знаю, что с ними делать, наверное, родителям повезу, они разберутся, что делать".

"Мне подарили Лабубу после первого дня соревнований. Я спокойно к ним отношусь, но прикольный момент, когда открываешь и не знаешь, какой цвет попадется", - добавила она.