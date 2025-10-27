Теннисистки Корнеева и Полина Кудерметова покинули турнир в Китае

Спортсменки проиграли в первом круге

Редакция сайта ТАСС

Алина Корнеева © Maya Thompson/ Getty Images

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Российские теннисистки Алина Корнеева и Полина Кудерметова не сумели выйти во второй круг турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Корнеева уступила в первом круге китаянке Го Ханьюй со счетом 6:3, 2:6, 6:7 (6:8). Кудерметова из-за травмы снялась с матча против представительницы Германии Тамары Корпач.

Позднее в понедельник россиянка Анастасия Захарова сыграет в первом круге с японкой Эной Сибахарой.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250. Действующим победителем соревнования является Виктория Голубич из Швейцарии.