Футболист Оздоев считает победу ПАОКа над "Волосом" важнее двух своих голов

Россиянин забил два мяча в матче 8-го тура чемпионата Греции

АФИНЫ, 27 октября. /ТАСС/. Победа ПАОКа над "Волосом" в домашнем матче 8-го тура чемпионата Греции для российского полузащитника команды Магомеда Оздоева важнее, чем личные достижения. Об этом рассказал Оздоев, комментарий которого ТАСС предоставили в пресс-службе греческого клуба.

В воскресенье ПАОК победил "Волос" со счетом 3:0. Оздоев забил в этой встрече два мяча. Ранее на неделе ПАОК на выезде обыграл французский "Лилль" в матче общего этапа Лиги Европы (4:3).

"Я забил два гола, но самое важное - это победа. Я думаю, что самым сложным был психологический аспект, особенно после игры во Франции против "Лилля", - сказал Оздоев. - Мы знали, что "Волос" - очень хорошая команда, занимающая высокие позиции в турнирной таблице, но мы также знали, что должны быть морально готовы к этой игре и победить в ней. У нас отличная команда, к нам присоединились несколько отличных новых игроков, и нам нужно продолжать двигаться вперед к следующему матчу. Мы проходим игры одну за другой, сражаемся в каждой из них, и в конце концов увидим, чего мы стоим".

ПАОК идет на первом месте в чемпионате Греции, набрав 20 очков в 8 матчах. В следующем туре команда 2 ноября в гостях сыграет против "Пансерраикоса". Оздоев в текущем сезоне провел 14 матчей в разных турнирах, забив 3 гола и отдав 2 результативные передачи.