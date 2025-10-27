Пловец Бородин нацелен на успешное выступление на Олимпиаде-2028

Олимпийские игры 2028 года пройдут с 14 по 30 июля в Лос-Анджелесе

Илья Бородин © Егор Алеев/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Бронзовый призер чемпионата мира в комплексном плавании на 400 м Илья Бородин нацелен на успешное выступление на Олимпийских играх 2028 года. Об этом он рассказал ТАСС.

Бородин завоевал бронзовую награду на чемпионате мира в Сингапуре, который проходил летом.

"Чемпионат мира в Сингапуре уже в прошлом, все забылось. Мы порадовались, сходили в отпуск и начали подготовку с чистого листа. Сейчас мы все работаем ради успешного выступления на Олимпиаде. Остальные турниры, которые будут до Олимпийских игр, тоже значимы, но не так, как они", - сказал Бородин.

Бородину 22 года, он также является чемпионом Европы 2021 года на дистанции 400 м комплексом и победителем мирового первенства по плаванию на короткой воде в аналогичной дисциплине (2024).

