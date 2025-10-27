КДК РФС рассмотрит три нарушения по итогам матча "Зенит" - "Динамо"

Игра прошла 26 октября в Санкт-Петербурге и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) рассмотрит три нарушения регламента по итогам матча 13-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) между петербургским "Зенитом" и московским "Динамо". Об этом ТАСС сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье "Зенит" дома победил "Динамо" со счетом 2:1.

"Рассмотрим скандирования оскорбительных выражений болельщиками "Зенита" на матче с "Динамо". Также рассмотрим задержку выхода команды гостей из раздевалки на три минуты перед началом второго тайма. Также систематический выход за пределы технической зоны главного тренера "Динамо" Валерия Карпина, в том числе с выходом на поле", - сказал Григорьянц.

Заседание КДК РФС пройдет в четверг.