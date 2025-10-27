Анастасия Захарова вышла во второй круг турнира WTA в Китае

Россиянка в двух сетах победила японку Эну Сибахару

Редакция сайта ТАСС

Анастасия Захарова © AP Photo/ Ahn Young-joon

ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Захарова обыграла японку Эну Сибахару в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в китайском Цзюцзяне.

Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:1 в пользу россиянки, имеющей восьмой номер посева на турнире. Во втором круге Захарова сыграет с чешкой Доминикой Шалковой (без номера посева).

Захаровой 23 года, она занимает 99-е место в рейтинге WTA. На счету спортсменки нет побед на турнирах под эгидой организации. Лучшим результатом Захаровой на турнирах Большого шлема является выход в третий круг Открытого чемпионата Австралии в 2024 году.

Турнир в Цзюцзяне относится к категории WTA 250. Действующим победителем соревнования является Виктория Голубич из Швейцарии.