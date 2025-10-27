Винисиус после замены в матче с "Барселоной" заявил о планах покинуть "Реал"

Игрок был недоволен решением главного тренера Хаби Алонсо

МАДРИД, 27 октября. /ТАСС/. Бразильский нападающий мадридского "Реала" Винисиус Жуниор заявил главному тренеру команды Хаби Алонсо о желании покинуть клуб после того, как тот заменил его в матче 10-го тура чемпионата Испании по футболу против "Барселоны".

В воскресенье "Реал" дома обыграл "Барселону" (2:1), Винисиус был заменен на 72-й минуте. По информации DAZN, Винисиус эмоционально отреагировал на это решение и сказал Алонсо: "Почему все время я? Я ухожу из клуба, ухожу".

Винисиусу 25 лет, он выступает за "Реал" с 2018 года, в составе команды он стал трехкратным чемпионом Испании, двукратным победителем Лиги чемпионов. Всего за "Реал" бразилец провел 335 матчей, забил 111 голов и отдал 87 голевых передач. Также полузащитник провел 43 игры за сборную Бразилии, забив восемь голов и отдав семь голевых передач.