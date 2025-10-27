ТАСС: Россия не будет проводить альтернативную Олимпиаду в 2026 году

На данный момент на Олимпиаду в Италии отобрались три российских спортсмена

Редакция сайта ТАСС

© AP Photo/ Alessandro Trovati

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Российские власти не рассматривают вариант с проведением альтернативных Олимпийских игр в 2026 году. Об этом ТАСС сообщил источник, комментируя распространившиеся в СМИ сообщения о якобы обсуждении подобной инициативы.

"Таких планов нет", - отметил собеседник ТАСС.

Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо. На данный момент только фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, а также ски-альпинист Никита Филиппов смогли отобраться на Олимпиаду. Такую возможность еще имеют конькобежцы и шорт-трекисты, ее могут получить бобслеисты и скелетонисты.