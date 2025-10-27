Автобиографию Бьорна Борга экранизирует известный клипмейкер

Пока неизвестно, кто сыграет теннисиста в новом фильме и когда состоится его премьера

Редакция сайта ТАСС

Бьорн Борг © Maja Hitij/ Getty Images for Laver Cup

СТОКГОЛЬМ, 27 октября. /ТАСС/. Новый художественный фильм о карьере теннисиста Бьорна Борга будет снят по недавно опубликованной автобиографии победителя 11 турниров Большого шлема. Режиссером выступит Юнас Окерлунд, известный своими клипами для звезд музыкальной сцены, сообщает телеканал SVT.

"У него есть видение, энергия и смелость рассказать мою историю по-своему, - прокомментировал выбор режиссера бывшая первая ракетка мира. - Я прожил целую жизнь, полную матчей - на корте и за его пределами. Юнас хочет исследовать обе стороны, и я чувствую, что сейчас самое подходящее время для этого".

Автобиография теннисиста "Сердцебиение" была опубликована в сентябре. В ней Борг открыто рассказал о своей порой бурной личной жизни и признался, что употреблял наркотики. "В книге он приоткрыл дверь в свой внутренний мир. Теперь я хочу углубиться в него и исследовать все - правду и ложь, окружающие эту легенду", - отметил Окерлунд.

Пока неизвестно, кто сыграет Борга в новом фильме и когда состоится его премьера. Борг уже во второй раз становится героем художественного фильма: в 2017 году в драме "Борг" теннисиста сыграл Сверрир Гуднасон.

Боргу 69 лет. Он шесть раз выигрывал Открытый чемпионат Франции и пять раз побеждал на Уимблдоне. В 1975 году стал обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Швеции.

Окерлунд снимал музыкальные клипы для многих звезд, в том числе для Мадонны, Тейлор Свифт и Roxette. Он также снял сериал Netflix "Кларк" о преступнике Кларке Улофссоне.