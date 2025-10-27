ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Россиянка Бекулова завоевала серебро чемпионата мира по тхэквондо

Она стала призером мирового первенства в весовой категории до 46 кг
11:34
ПЕКИН, 27 октября. /ТАСС/. Россиянка Милана Бекулова стала серебряным призером чемпионата мира по тхэквондо в весовой категории до 46 кг. Соревнования проходят в китайском Уси.

В финале россиянка уступила турчанке Эмине Гёгебакан.

Ранее в понедельник бронзу в весовой категории до 80 кг завоевал Артем Мытарев. 24 октября Рафаиль Аюкаев завоевал серебряную награду чемпионата мира в весовой категории свыше 87 кг.

Чемпионат мира по тхэквондо в Уси завершится 30 октября. Российские спортсмены выступают в нейтральном статусе. 

