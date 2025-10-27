Швейцарский мотогонщик перенес несколько остановок сердца после аварии

Ноа Деттвилер перенес несколько операций

ТОКИО, 27 октября. /ТАСС/. Швейцарский мотогонщик Ноа Деттвилер перенес множественные остановки сердца после аварии на Гран-при Малайзии в классе Moto3. Об этом сообщает газета Blick.

Инцидент произошел 26 октября. Деттвилер столкнулся с Хосе Антонио Руэдой, оба гонщика были доставлены в больницу в Куала-Лумпуре на вертолете. 20-летнему швейцарцу потребовалось перенести несколько операций, он получил повреждение легких и селезенки, а также открытый перелом ноги. У Руэдо диагностировали подозрение на перелом запястья, ушибы и тяжелое сотрясение мозга.

Деттвилеру 20 лет, он выступает за команду CIP Green Power. В Moto3 швейцарец провел 38 гонок, в текущем сезоне он занимает 32-ю позицию в личном зачете.