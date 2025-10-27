Романо: Тудору объявили об увольнении с поста главного тренера "Ювентуса"

Безвыигрышная серия "Ювентуса" во всех турнирах достигла восьми матчей

РИМ, 27 октября. /ТАСС/. Хорват Игор Тудор будет уволен с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Ювентус". Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо на своей странице в соцсети X.

Сообщается, что руководство клуба приняло решение об увольнении Тудора утром в понедельник. Исполняющим обязанности главного тренера будет Массимо Брамбилья.

Тудору 47 лет, он возглавил "Ювентус" в марте 2025 года. С марта по июнь 2024 года он возглавлял итальянский "Лацио". Также в Италии хорват руководил "Удинезе" и "Вероной", был главным тренером турецких "Карабюкспора" и "Галатасарая", хорватского "Хайдука" и французского "Марселя". В период игровой карьеры Тудор выступал за "Хайдук", с 1998 по 2007 год играл за "Ювентус", с которым дважды стал чемпионом и обладателем Кубка Италии, а также финалистом Лиги чемпионов сезона-2002/03. Вместе со сборной Хорватии Тудор стал бронзовым призером чемпионата мира 1998 года.

26 октября "Ювентус" проиграл "Лацио" в восьмом туре чемпионата Италии (0:1). Команда занимает восьмое место в чемпионате страны. Безвыигрышная серия "Ювентуса" во всех турнирах достигла восьми матчей.