Янчук: Андреева еще сыграет на Итоговом турнире WTA и в одиночном разряде

В нынешнем сезоне россиянка не смогла отобраться на турнир в одиночном разряде, уступив последнюю путевку туда представительнице Казахстана Елене Рыбакиной

Редакция сайта ТАСС

Мирра Андреева © Lintao Zhang/ Getty Images

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россиянка Мирра Андреева еще обязательно сыграет на Итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в одиночном разряде. Такое мнение ТАСС высказал заслуженный тренер России Виктор Янчук.

Ранее Андреева не смогла отобраться на Итоговый турнир WTA, уступив последнюю путевку туда представительнице Казахстана Елене Рыбакиной. При этом Андреева вместе с соотечественницей Дианой Шнайдер сыграет в парном разряде.

"К сожалению, в конце сезона у Андреевой было много срывов. В спорте бывают черные полосы даже у самых великих, поэтому этот период надо пережить Андреевой. Она была очень близка к попаданию на Итоговый турнир WTA в этом году, но я уверен, что она еще обязательно сыграет и в одиночном разряде", - сказал Янчук.

Итоговый турнир WTA проводится на покрытии "хард" и пройдет с 1 по 8 ноября в Саудовской Аравии. Его призовой фонд - $15,5 млн. В соревнованиях в одиночном разряде принимают участие восемь теннисисток, набравших наибольшее количество очков за сезон. В прошлом году победительницей Итогового турнира WTA стала американка Коко Гауфф.