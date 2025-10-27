Диктор стадиона футбольного клуба ЦСКА Плешаков умер на 57-м году жизни

Причины смерти не уточняются

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Диктор стадиона "ВЭБ-Арена", являющегося домашним для московского футбольного клуба ЦСКА, Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба женского футбольного клуба ЦСКА.

Причины смерти не сообщаются. Плешаков также работал диктором на домашних играх женского футбольного клуба ЦСКА и московского хоккейного клуба "Динамо". Плешаков работал на матчах ЦСКА более 20 лет.

"Сегодня не стало диктора женского футбольного клуба ЦСКА Игоря Плешакова. Это большая утрата для клуба, игроков, болельщиков, для каждого из нас. Голос Плешакова навсегда останется голосом женского футбольного клуба ЦСКА. Мы всегда будем помнить Игоря как жизнерадостного человека, любящего свое дело и футбол. Игорь, вы навсегда в истории клуба", - говорится в заявлении пресс-службы ЖФК ЦСКА.

Пресс-служба ПФК ЦСКА сообщила, что перед домашним матчем 14-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Пари Нижний Новгород" 31 октября пройдут мероприятия в память о Плешакове, а сама игра начнется с минуты молчания.