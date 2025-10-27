Акинфеев назвал диктора Плешакова легендой ЦСКА

Игорь Плешаков умер на 57-м году жизни

Редакция сайта ТАСС

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев © Сергей Савостьянов/ ТАСС

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Диктор стадиона "ВЭБ-Арена" Игорь Плешаков был замечательным человеком и легендой московского ЦСКА. Об этом в своем Telegram-канале написал капитан футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев.

Плешаков умер на 57-м году жизни.

"Игорь - не просто замечательный человек, друг, настоящая легенда клуба, но и голос, который сопровождал меня всю мою футбольную жизнь. Ужасные новости", - написал Акинфеев.

Плешаков работал на матчах ПФК ЦСКА более 20 лет. Также он был диктором на домашних играх женского футбольного клуба ЦСКА и московского хоккейного клуба "Динамо".