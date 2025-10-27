"Спартак" выменял права на хоккеиста Хуснутдинова у СКА

Форвард с марта выступает в НХЛ за "Бостон"

Нападающий "Бостона" Марат Хуснутдинов © Mike Carlson/ Getty Images

ТАСС, 27 октября. Московский хоккейный клуб "Спартак" выменял у петербургского СКА права на форварда Марата Хуснутдинова. Об этом сообщает пресс-служба "Спартака".

СКА получил от "Спартака" права на защитника Егора Савикова. Он был ограниченно свободным агентом. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, с игроком в ближайшее время будет подписан трехлетний контракт. Взамен красно-белые, помимо прав на Хуснутдинова, получили денежную компенсацию, также в стан "Спартака" перешел нападающий Максим Сельдемиров.

Хуснутдинову 23 года, в марте он перешел в клуб Национальной хоккейной лиги "Бостон" в рамках обмена с "Миннесотой", с которой заключил контракт в 2024 году. В нынешнем сезоне форвард провел за "Бостон" пять матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

В начале сезона-2023/24 Хуснутдинов был обменян в "Сочи" из петербургского СКА, в феврале 2024 года игрок досрочно расторг контракт с "Сочи". В регулярном чемпионате Фонбет - Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) того сезона он провел за "Сочи" 49 матчей, в которых набрал 20 очков, забросив 6 шайб и отдав 14 голевых передач.

Савикову 22 года, в сезоне-2024/25 он провел за "Спартак" 49 матчей, в которых набрал 16 (2+14) очков по системе "гол+пас".